TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde "İyiye, doğruya, güzele" sloganıyla düzenlenen ödül törenine TMOK Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Fair Play Komitesi (CIFP) Başkanı Jenö Kamuti, CIFP Başkanlık Ofis Yöneticisi Gabor Deregan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ödül almaya hak kazananlar ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Uğur Erdener, fair play'in olimpizm felsefesinin temel taşlarından olduğunu belirterek, "Fair play, genelde sporla ilişkilendirilse de aslında sosyal yaşamın her alanında geçerli ve arzu edilen bir tutumu temsil eder. İyi, dürüst ve doğru bir insan olmayı, kısacası güzel insan olmayı temsil eder. TMOK olarak saygı, dostluk, mükemmeliyet ve fair play gibi olimpik değerleri yaymak ve bu tutumu özümsemiş bir neslin yetişmesine katkı sağlamak için değişik çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Projelerinden ve faaliyetlerinden bahseden Erdener, "İyiye, doğruya, düzele sloganıyla başlattığımız bu projeler, toplumumuzun bu değerleri benimsemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye Fair Play Ödülleri, bunlardan birisi ve en önemlisi. Bu ödüllerle örnek davranışlarda bulunan bireyleri, kurumları ve kuruluşları takdir ederek başkalarının da bu tutumları benimsemeye teşvik etmek istiyoruz. 2022 Türkiye Fair Play Ödüllerini kazanan güzel insanları gönülden kutluyorum. Sporun birleştirici gücüyle daha adil, saygılı ve hoşgörülü bir dünya için çaba harcamaya devam edelim." diye konuştu.

CIFP Başkanı Kamuti: "Burada büyük bir sevgi hissediyorum"

Uluslararası Fair Play Komitesi Başkanı Jenö Kamuti, TMOK ve TMOK Fair Play Komisyonu ile yakın ilişkiler içinde olduğunu söyledi.

Uzun yıllar süren Macaristan ve Türkiye sevgisi Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu günlere geldi. Burada büyük bir sevgi hissediyorum. 1973 yılında CIPF'ye seçildikten sonra UNESCO Fair Play Ödülü'ne layık görüldüm. O zamandan beri 50 yıldır fair play konusunda büyük çalışmalar gerçekleştirdik. O günden bu yana TMOK ve TMOK Fair Play Komisyonu ile yakın ilişkiler içinde olduk. TMOK ile Fair Play Komisyonu, Türkiye'de en yüksek seviyede gençleri eğiten bir kurum. Uzun yıllardır Fair Play Komisyonu tarafından yapılan etkinliklere katılmaktan mutluluk duyuyorum. Maalesef sporun çok iyi bir örnek teşkil etmesi gereken zamanlardan geçiyoruz. Anlaşmazlıklar ve savaşlara şahitlik ediyoruz. Fair play'i en iyi şekilde temsil etmeli ve bunu dünyaya yaymalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Kamuti, Türkiye-Macaristan dostluğuna değinerek, "Ben bir Macar'ım. Burada Türkiye ve Macaristan halklarının dostluğunu görüyorum. Bir gün İstanbul veya Budapeşte'de Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak ve beraberce fair play ruhunu yansıtmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansına ödül

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru, tanıtım dalında kutlama mektubu ödülü almaya hak kazandı.

Komisyon Doğru'ya ödülü, olimpik branşlara verdiği destek, modern pentatlon gibi geri planda kalmış spor branşlarının basında haber olarak yer alması ve gelişmesinde sağladığı katkı gerekçeleriyle sundu.

Gerekçede Hüseyin Doğru ile ilgili ayrıca, "Basın tarafından sporun sadece futbol olarak lanse edildiği son yıllarda, olimpik branşların medyada yer alması için çaba sarf ederek Türk sporuna katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sportif Fair Play Kariyer dalı

Büyük Ödül: Murat Ağca (AIPS Avrupa Genel Sekreteri, Sports TV Genel Yayın Yönetmeni)

Şeref Diploması: Buse Naz Çakıroğlu (Milli boksör), Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu (Uluslararası güreş hakemi),

Kutlama Mektubu: Tamer Başlığ (Yelken antrenörü), Sait Babaoğlu (Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü, Bakırköy ATA Spor Kulübü Başkanı), Mutlu Yücebaş (Tenis hakemi)

Davranış dalı

Büyük Ödül: Ebru Kavzan (Eskrim antrenörü)

Şeref Diploması: Türkiye Voleybol Federasyonu, Can Yayınları ve Darüşşafaka Spor Kulübü

Kutlama Mektubu: Burak Gözeneli (Fenerbahçe Koleji basketbolcusu), Yağmur Tuna (Milli kayakçı), Hatayspor Futbol Takımı

Tanıtım dalı

Büyük Ödül: Hüseyin Sakarya (Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi)

Şeref Diploması: Mehmet Zeki Kutlu (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi), Hakan Altürk (TRT Spor ve TRT Yıldız Kanal Koordinatörü), Çağatay Çıtlak (Gazeteci)

Kutlama Mektubu: Hüseyin Doğru (Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editör Yardımcısı), İhlas Haber Ajansı

Toplumsal Fair Play Ödülü: Özgür Bozat (Kütahya Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü)

Özel ödüller

CIFP Şeref Diploması: Armağan Berkay Yılmaz (Fair Play Sohbetleri Program Moderatörü)

Avrupa Fair Play Hareketi Şeref Diploması: Mehmet Nezir Önal (Gazeteci)

TMOK Fair Play Komisyonu Onursal Üye Plaketi: Haldun Domaç (Spor yorumcusu)

CIFP 60. Yıl Onuruna Fair Play Nişanı: Jenö Kamuti (CIFP Başkanı)

CIFP Özel Plaketi: Gabor Deregan (CIFP Başkanlık Ofis Yöneticisi)

Teşekkür plaketleri

TMOK, ödül töreninin ardından çeşitli kuruluş ve kişilere teşekkür plaketleri sunuldu.

Plaket verilenler şöyle:

Leyla Celalyan (Hacı Bekir Müessesesi 6. Kuşak Temsilcisi), Mehmet Ceylan (Türkiye Güvercin Federasyonu Başkan Yardımcısı), Mehmet Samsa (Samsa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Agah Kara (TSYD).