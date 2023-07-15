SPOR TMF Asbaşkanı Akülke: Yeni yüzyılın en büyük organizasyonlarından birine imza atacağız

"Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde olan Dünya Motokros Şampiyonası için beratımızı aldık"

"Dünyanın her pistinde bir motosikletçimiz ya dünya ya da Avrupa şampiyonasında yarışıyor"

"Ülkemizin spor turizminde alacağı pay da belirginleşiyor"

"Şehrin ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunuyor"

Mustafa AKIN-Sacit GÖNCÜ/İSTANBUL,(DHA) ? Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Yeni yüzyılın en büyük organizasyonlarından birine imza atacağız. Organizasyonun bu sene bizim için anlamı çok büyük" dedi.

FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), bu sene 2-3 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın bu sene 6'ncısı gerçekleştirilecek. FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP), Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Afyonkarahisar'da 6'ncı kez gerçekleştireceğinin altını çizen Mahmut Nedim Akülke, "Şampiyonayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yeni yüzyılın en büyük organizasyonlarından birine Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak imza atacağız. Organizasyonun bu sene bizim için anlamı çok büyük. 4 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde olan organizasyona yeniden himaye beratımızı aldık. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, spora, sporcuya ve turizme verdiği destek için. Tabii bizler için en önemli olan şey çocuklarımız ve gençlerimizin performans sporcusu olarak tüm dünya arenalarında iyi yarışması, iyi birey olması ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri. Allah'ımıza hamd olsun bugün dünyanın her pistinde bir motosikletçimiz ya dünya şampiyonasında yarışıyor ya Avrupa şampiyonasında yarışıyor ya da farklı bir kulvarda ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizde yapılan üst düzey organizasyonlar aynı zamanda Türk gençliğine verilen imkanlar ve bu sporun tanıtılması anlamında da çok değerli" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN SPOR TURİZMİNDE ALACAĞI PAY DA BELİRGİNLEŞİYOR"

Mahmut Nedim Akülke, spor turizminin önemine de değinerek, "En önemli kısım spor turizmi anlamında ülkemizin alacağı pay da bu çerçevede belirginleşiyor. Spor turizmi dünyada çok önemli bir yere sahip turizm gelirleri içerisinde. Ülkemiz de bundan sonra spor turizmi içerisinde bu gelirlerden payını alacaktır bu organizasyonlarla. Tabii Afyonkarahisar 81 ilden daha coşkulu kutlayacak 30 Ağustos'u, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını. Bu çerçevede Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Morofest ile birlikte zirve yapacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞEHRİN EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ BİR KATKIDA BULUNUYOR"

Geçtiğimiz yıl organizasyonda yerli ve yabancı olmak üzere 260 bin kişinin yer aldığını ifade eden Mahmut Nedim Akülke, "Bunun da yaklaşık 2 bin 500'ü yabancıydı. Yabancı sayımızı çok daha ileriye götürmemiz lazım. 5-10-15 binlere bu sayının çıkması gerekiyor. Çünkü Afyonkarahisar'da otel potansiyeli olarak çok ciddi bir yatak kapasitemiz var. 4-5 yıldız olarak 19 bin yatak kapasitemiz, totalde de 28 bin yatak kapasitemiz mevcut. Ama çok şükür ki bu 5 gün boyunca otellerimizin tamamı dolu. Çarşı, pazar, hediyelik eşya, sucuk, lokum ürün yetiştirilemiyor. Şehrin ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunuyor" dedi.