TMF 2026 yılı Kulüp İstişare Toplantısı Fethiye'de yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) 2026 yılı Kulüp İstişare Toplantısı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, geçen yılı başarıyla tamamlayıp yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl belirlenen yol haritası doğrultusunda çalışacaklarını belirten Vefa, "Ülkemizde dünya şampiyonalarının yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası şampiyonaları birlikte düzenlemeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve şehirlerimizin tanıtımı açısından spor turizmi çalışmalarına önem verip altyapımızı oluşturan çocuk ve genç sporcularımızın gelişimi için adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit de ilçenin bir turizm şehri apoletinin yanına son yıllarda özellikle spor şehri olarak da anıldığını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz ise Muğla'nın Türkiye'nin gözbebeği, Fethiye'nin ise nazar boncuğu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından TMF Başkan Vekili Ogün Baysal, geçen yıl yapılan faaliyetler ve bu yıl planlananlarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, organizatör kulüplerin sporcu yetiştirme, eğitim ve tesis çalışmaları da kulüp başkanlarına sunuldu.

Toplantıya, TMF yönetim kurulu üyeleri, teknik kurul üyeleri, bilim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.