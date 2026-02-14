Haberler

TMF 2026 yılı Kulüp İstişare Toplantısı Fethiye'de yapıldı

TMF 2026 yılı Kulüp İstişare Toplantısı Fethiye'de yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2026 yılı Kulüp İstişare Toplantısını Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirerek spor turizmi ve genç sporcu gelişimi için yeni adımlar atacaklarını duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) 2026 yılı Kulüp İstişare Toplantısı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, geçen yılı başarıyla tamamlayıp yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl belirlenen yol haritası doğrultusunda çalışacaklarını belirten Vefa, "Ülkemizde dünya şampiyonalarının yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası şampiyonaları birlikte düzenlemeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve şehirlerimizin tanıtımı açısından spor turizmi çalışmalarına önem verip altyapımızı oluşturan çocuk ve genç sporcularımızın gelişimi için adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit de ilçenin bir turizm şehri apoletinin yanına son yıllarda özellikle spor şehri olarak da anıldığını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz ise Muğla'nın Türkiye'nin gözbebeği, Fethiye'nin ise nazar boncuğu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından TMF Başkan Vekili Ogün Baysal, geçen yıl yapılan faaliyetler ve bu yıl planlananlarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, organizatör kulüplerin sporcu yetiştirme, eğitim ve tesis çalışmaları da kulüp başkanlarına sunuldu.

Toplantıya, TMF yönetim kurulu üyeleri, teknik kurul üyeleri, bilim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter

Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Bu da 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

Bu da "Cemevi" kavgası! "Adam yerine koymayın onu" dedi, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler