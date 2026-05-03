TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Tepecikspor 3. Lig yolunda

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunun final haftasında Kütahya temsilcileri TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Tepecikspor, rakiplerini mağlup ederek adlarını play-off turuna yazdırdı.

BAL 26. hafta karşılaşmaları nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Kütahya ekipleri, kritik haftada aldıkları galibiyetlerle 3. Lig hedefi yolunda dev bir adım attı.

Sahasında Ankara temsilcisi Beytepe Metespor'u konuk eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın 9. dakikasında Hasan Özer'in golüyle öne geçen Linyitspor, ikinci yarının hemen başında kalesinde gördüğü gole engel olamadı. Mücadelenin 83. dakikasında sahneye çıkan Mustafa Çalışkan, attığı golle takımına play-off biletini getiren isim oldu.

Play-off yarışı içindeki bir diğer kritik maçta Tepecikspor, deplasmanda İznikspor ile karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Kütahya temsilcisi, İbrahim Utku İnce'nin 32 ve 54. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İznikspor play-off dışı kalırken, Tepecikspor büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), play-off maçlarının 9, 13 ve 17 Mayıs tarihlerinde oynanacağını duyurdu. Lig planlamasına göre: TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ankara'da Keçiören Bld. Bağlumspor deplasmanına gidecek.

Uşak'ta Eşme Bld. Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek.

Her iki temsilcimizin de turu geçmesi durumunda, bir sonraki aşamada heyecan dolu bir Kütahya derbisi yaşanacak. Final aşamasında ise 10 grubun liderleri 22-24 Mayıs tarihleri arasında tek maç eleme usulüyle karşılaşacak ve 3. Lig'e yükselecek 5 takım belirlenecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

