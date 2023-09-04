Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 2023-2024 futbol sezonu açılışı Ada Stadı'nda gerçekleştirildi. Tören, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı ve kulüp başkanı ve TKİ Genel Müdür Yardımcısı konuşma yaptı. Yeni sezonda başarılar dilenerek dua ve kurban kesimi yapıldı. Protokol mensupları takımla hatıra fotoğrafı çekildi ve hazırlık maçı izlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'un sezon açılışı gerçekleşti.

TKİ Tavşanlı Linyitspor 2023-2024 futbol sezonu açılışını Ada Stadında düzenlenen törenle gerçekleştirdi. İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Linyitspor Kulüp Başkanı Nizamettin Düzgün ve TKİ Genel Müdür Yardımcısı Linyitspor onursal başkanı Ayhan Kandemir konuşma yaptı.

Futbolcu ve teknik heyetin tanıtımından sonra dua ve kurban kesimiyle kulübe yeni sezonda başarılar dilendi. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı Mustafa Güler başta olmak üzere törene katılan protokol mensupları takımla hatıra fotoğrafı çekilerek Eskişehir Demirspor ile oynanan hazırlık maçını izledi.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, karşılaşma sonrası kulüp idarecileriyle görüşerek, 3. lig hedefinde yola çıkan oyuncu ve teknik heyete başarılar diledi. - KÜTAHYA