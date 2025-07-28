Tire 2021 Takımından İki Yeni Transfer

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 takımı iki takviye gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi Bursa Nilüfer'den orta saha Emincan Uysal ve Göztepe'den Emin Enes Araz ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 23 yaşındaki Emincan kariyerinde Kayserispor, Adana FK, Konya Ereğlispor, Silifke Belediyespor ve Burna Nilüfer takımlarında top koşturdu. Emincan geçen sezon Bursa Nilüfer'de 13 maça çıktı. 18 yaşındaki Emin Enes Araz ise Göztepe'de futbola başladı. Emin, geçen sezon Türkiye U19 Ligi Elit B'de Göztepe formasıyla 21 maça çıkıp 3 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor