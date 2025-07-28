Tire 2021 Takımından İki Yeni Transfer

Tire 2021 Takımından İki Yeni Transfer
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Tire 2021, Bursa Nilüfer'den Emincan Uysal ve Göztepe'den Emin Enes Araz ile sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusu Emincan, kariyerinde çeşitli takımlarda forma giymişken, genç oyuncu Emin Enes Araz ise Göztepe altyapısından yetişmiş.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 takımı iki takviye gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi Bursa Nilüfer'den orta saha Emincan Uysal ve Göztepe'den Emin Enes Araz ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 23 yaşındaki Emincan kariyerinde Kayserispor, Adana FK, Konya Ereğlispor, Silifke Belediyespor ve Burna Nilüfer takımlarında top koşturdu. Emincan geçen sezon Bursa Nilüfer'de 13 maça çıktı. 18 yaşındaki Emin Enes Araz ise Göztepe'de futbola başladı. Emin, geçen sezon Türkiye U19 Ligi Elit B'de Göztepe formasıyla 21 maça çıkıp 3 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Pazar yerinde 5 kişiyi öldürüp soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı

Pazar yerinde 5 kişiyi öldürüp soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler

Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.