Tire 2021 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Karşılaşıyor

Tire 2021 FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Bodrum FK'yı konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın 1. Lig ekibi Bodrum FK ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Gazi Mustafa Kemal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Süleyman Bahadır yönetecek. İki takım da bu sezon kupadaki ilk maçlarına çıkacak.

Mücadele öncesinde Tire 2021 FK, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederken, Bodrum FK ise şu ana kadar 1. Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberliğe imza attı.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

Bodrum FK'da zirveye oynayan teknik direktör Burhan Eşer'in kadroda rotasyona gitmesi ifade edilirken, Tire 2021 FK cephesinin ise tam kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. - İZMİR