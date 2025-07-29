Tire 2021 FK, Kaleci Zeki Furkan Kayalı ile Anlaştı

Tire 2021 FK, Kaleci Zeki Furkan Kayalı ile Anlaştı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Tire 2021 FK, genç kaleci Zeki Furkan Kayalı ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki kaleci, Rizespor altyapısında yetişmiş olup son olarak Zonguldakspor formasını giymiştir.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK kaleci Zeki Furkan Kayalı'yı kadrosuna dahil etti. Son olarak Zonguldakspor forması giyen 22 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Daha önce paylaşımını yaptığımız 2003 doğumlu genç kaleci Zeki Furkan Kayalı ile resmi sözleşme imzalandı. Rizespor altyapısından yetişen ve son olarak Zonguldakspor forması giyen Kayalı, yeni sezonda kalemizi koruyacak. Tekrar hoş geldin Zeki Furkan, başarılar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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