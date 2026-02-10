Haberler

Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 mağlup etti

Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Tire 2021 FK, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Bu galibiyetle 31 puana ulaşan Tire temsilcisi, Play-Off hattı için umutlarını yeniden yeşertti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 mağlup eden Tire 2021 FK'nın 5 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. Ligde üst üste çıktığı 2 deplasman maçında Karşıyaka'ya 2-1, Kütahyaspor'a 3-1 yenildikten sonra Balıkesirspor, Alanya 1221 (D) ve Eskişehir Anadolu Spor'la 1-1'lik skorlarla berabere kalan sarı-kırmızılı takım, İzmir Çoruhlu FK karşısında patlama yaptı. Bu galibiyetle ligde 31 puana ulaşan 8'inci basamaktaki Tire temsilcisi hafta sonu evinde çıkacağı Nazilli Spor maçı öncesi gözünü yine 7 puan gerisinde olduğu Play-Off hattına çevirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak

Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir ilimize daha hızlı tren geliyor
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi