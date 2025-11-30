Haberler

Tire 2021 FK, Hakem Kararlarına Sert Tepki Gösterdi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Tire 2021 FK, maçın hakemlerinin kararlarına itiraz etti. Kulüp, hakemlerin hatalarının Türk futboluna olan güveni sarsacağını belirtti ve resmi suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Tire 2021 FK'da maçın hakemlerine tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor karşılaşmasında yaşanan hakem yönetimi, sadece maçın sonucunu değil, Türk futboluna olan güveni de derinden sarsmıştır. Müsabakanın Orta Hakemi İsmail Güzel ve Yardımcı Hakemi Yaşar Can Daşdelen, tüm kamuoyunun gözleri önünde kabul edilmesi mümkün olmayan kararlar vermiştir. Maçın kritik anlarında rakip oyuncunun pozisyona giderken eliyle topu kesmesi, bu ihlalin yardımcı hakemin tam görüş alanında gerçekleşmesine rağmen ikinci sarı kartla oyun dışı bırakılmaması, futbol kurallarına açıkça aykırıdır" denildi.

Tire temsilcisinden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi, "Hatalar zinciri, yediğimiz gol öncesinde rakip oyuncunun topu elle kontrol etmesi ve hakemin bu pozisyonu doğrudan önünde görmesine rağmen oyunu devam ettirerek golü geçerli saymasıyla zirveye ulaşmıştır. Bu karar, maçın skorunu doğrudan etkilemiş, emek ve mücadelenin önüne geçmiştir. Kulübümüz, ilgili hakemler hakkında resmi suç duyurusunda bulunacak ve sürecin tüm aşamalarını titizlikle takip edecektir. Adaletin tesis edilmesi adına tüm gerekli adımlar atılacaktır. Tire Futbol Kulübü olarak, sahadaki alın terinin, emeğin ve mücadelenin karşılığının masa başında veya çalınan düdüklerle heba edilmesine asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
