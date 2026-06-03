Tire FK'yı Gaziemirspor aldı

İZMİR futbolunda bir süredir konuşulan kulüp devirlerinin ilki tamamlanıyor. 3'üncü Lig'de mücadele eden Tire temsilcisi Tire 2021 FK'yı Bölgesel Amatör Lig'deki Gaziemirspor'un devraldığı açıklandı. Tire'de daha önce 2019 yılında Tire 1922 satılıp Bucaspor 1928 adını almıştı. 2021 yılında kurulan Tire 2021 FK ise geçen yıl Hüma Yüksel'den Özkan Karadaş'a devredilmişti. Tire kulüpleri bu gelişmeyle üçüncü kez devredilecek. Gaziemirspor ise geçen sezon play-off oynamasına rağmen 3'üncü Lig'e çıkamamıştı.

İsmi, Tire FK yerine 2'nci Lig'deki Menemen FK'yı devralacağı haberleriyle anılan Tire 2021 FK Başkanı Özkan Karadaş, "Yeni sezondan itibaren futbol faaliyetlerimizi Gaziemir çatısı altında sürdürme kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün vizyonu, yönetim anlayışı ve hedefleri doğrultusunda Gaziemir'de aynı kararlılık ve inanç ile yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Gaziemirspor ise devrin resmi olarak tamamlanma aşamasında olduğunu duyurup, "Bugün kamuoyuna yansıyan gelişmeler üzerine, kulübümüzün geleceğine ilişkin önemli bir sürecin içerisinde olduğumuzu paylaşmak isteriz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz; Gaziemir Spor'u daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha büyük hedeflere yürüyen bir yapıya kavuşturmaktı. Bu doğrultuda uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerde önemli bir aşamaya gelinmiştir. Şunu herkes bilmelidir ki; attığımız her adımın merkezinde Gaziemir Spor'un menfaatleri, Gaziemir'in geleceği ve yeşil-beyaz sevdamız bulunmaktadır. Gaziemir Spor'un geleceğini yakından ilgilendiren gelişmelere ilişkin resmi ve kapsamlı açıklamamız çok yakında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Biraz daha sabır. Tarih yazmaya çok az kaldı" mesajını yayımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı