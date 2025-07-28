Tire 2021 FK, Emir Enes Araz'ı Kadrosuna Kattı

Tire 2021 FK, Emir Enes Araz'ı Kadrosuna Kattı
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Tire 2021 FK, Göztepe U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Enes Araz ile anlaştı. Kulüp, genç oyuncunun liderlik ve oyun zekasına dikkat çekti.

Tire 2021 FK, son olarak Göztepe U19'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Emir Enes Araz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Emin Can Uysal, Sedat Yahşi, Sercan Uslu, Doğukan Çınar, Ümit Kurt ve Zeki Furkan Kayalı takviyelerini gerçekleştirdi. Transferlere devam eden Tire 2021 FK, bir hamle daha yaparak son olarak Göztepe U19'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Emir Enes Araz'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Tire Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Emir Enes Araz ile anlaşma sağlamıştır. Genç yaşına rağmen sahadaki liderliği ve oyun zekasıyla dikkat çeken Emir Enes, 2025/26 sezonunda sarı-kırmızı formamız için ter dökecek. Yeni sezonda formamız altında nice başarılara birlikte imza atmak dileğiyle" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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