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Tire 2021 FK'da Teknik Direktör Galip Gündoğdu ile Yollar Ayrıldı

Tire 2021 FK'da Teknik Direktör Galip Gündoğdu ile Yollar Ayrıldı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Tire 2021 FK, teknik direktör Galip Gündoğdu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Gündoğdu, 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Tire 2021 FK'da teknik direktör Galip Gündoğdu ile yollar ayrıldı. Bu sezon İbrahim Yıldırım'ın yerine 4'üncü haftadaki Amasyaspor FK deplasmanında göreve başlayan teknik patron Gündoğdu'nun yönetimle karşılıklı anlaşarak vedalaştığı belirtildi. İzmir temsilcisi önceki hafta Beykoz İshaklıspor deplasmanında ilk galibiyetini aldıktan sonra son olarak evinde Nevşehir Belediyespor'la 0-0 berabere kalmıştı. Averajla düşme hattının üstünde yer alan Tire 2021 FK'nın başında 7 karşılaşmada görev yapan Galip Gündoğdu 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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