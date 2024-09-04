Tıpkısının aynısı! Kulüpten açıklama var: Logomuzu çalmışlar

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Bölgesel Amatör Lig temsilcisi ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile TFF 3. Lig ekibi Denizlispor eşleşti. Bu eşleşmenin ardından logosu İtalyan devi Juventus ile neredeyse birebir benzeyen ve bu benzerlikle gündem olan Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İTALYAN DEVİNİN LOGOSUYLA BİREBİR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu'nda Denizlispor ile eşleşen Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un logosu, İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus'un ile çok büyük bir benzerlik taşıyor. Kura çekiminin ardından bu benzerlik sosyal medyada gündem oldu ve uzun süre konuşuldu.

"JUVENTUS LOGOMUZU ÇALMIŞ"

Öte yandan logosuyla gündem olan Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kulüp, "Juventus benzer logoyu 2004 - 2017 yılları arasında kullandı. 1957 yılında kurulan bir kulübüz. Juventus logomuzu çalmış. Diyeceklerimiz bu kadar…" sözleriyle tartışmalara noktayı koydu.