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Tıpkısının aynısı! Kulüpten açıklama var: Logomuzu çalmışlar

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nde TFF 3. Lig ekibi Denizlispor ile eşleşen Bölgesel Amatör Lig takımı Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, logosunun İtalya'nın dev kulübü Juventus ile neredeyse birebir benzerlik taşımasıyla gündem oldu. Bu gelişme üzerine Burdur temsilcisinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kulüp, "Juventus benzer logoyu 2004 - 2017 yılları arasında kullandı. 1957 yılında kurulan bir kulübüz. Juventus logomuzu çalmış. Diyeceklerimiz bu kadar…" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Bölgesel Amatör Lig temsilcisi ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile TFF 3. Lig ekibi Denizlispor eşleşti. Bu eşleşmenin ardından logosu İtalyan devi Juventus ile neredeyse birebir benzeyen ve bu benzerlikle gündem olan Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İTALYAN DEVİNİN LOGOSUYLA BİREBİR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu'nda Denizlispor ile eşleşen Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un logosu, İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus'un ile çok büyük bir benzerlik taşıyor. Kura çekiminin ardından bu benzerlik sosyal medyada gündem oldu ve uzun süre konuşuldu.

"JUVENTUS LOGOMUZU ÇALMIŞ"

Öte yandan logosuyla gündem olan Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kulüp, "Juventus benzer logoyu 2004 - 2017 yılları arasında kullandı. 1957 yılında kurulan bir kulübüz. Juventus logomuzu çalmış. Diyeceklerimiz bu kadar…" sözleriyle tartışmalara noktayı koydu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Juventus Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Benjamin:

Bucak belediyesi oğuzhanspor ile Juventus maç yapsın, kazanan logoyu alır?

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Naci Büyükkal:

Bence çalıntı birşey yok :D

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