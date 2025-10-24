Haberler

Thomas Reis: 'Türkiye'de Hoca Değişiklikleri Çok Hızlı Oluyor'
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 16 aylık görev süresinin kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin teknik direktörlere yönelik hızlı değişimlerine dikkat çeken Reis, güçlü bir karaktere sahip olduğunu vurguladı ve takımın performansından memnun olduğunu ifade etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Türkiye'de teknik direktörlerin çok kısa sürede görevden alındığını belirterek, 16 aydır takımın başında olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

FIFA'nın verdiği iki dönemlik transfer yasağı sürecinde Samsunspor'un başına geçen ve o sezon Süper Lig'de takımı üçüncü sıraya taşıyarak Avrupa kupalarına götüren Thomas Reis, Dinamo Kiev müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında başarısının sırlarını anlattı. Güçlü bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Reis, "İstediklerimi yapmayan oyuncular benimle sıkıntı yaşayabilir. Her futbolcum elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Antrenmanlarda da yüksek performans gösteriyorlar" dedi.

"Türkiye'de çok çabuk hoca değiştiriliyor"

Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ve Giovanni van Bronckhorst gibi birçok teknik adamın başarısız ayrılıklarıyla ilgili soruya da yanıt veren Reis, kendi yaklaşımının farklı olduğunu belirterek, "Benim en büyük gücüm karakterim. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde hoca değişikliğine gidiliyor. Ben göreve geldiğimden bu yana 16 ay geçti ve bu süreçte birçok teknik adam değişti. Burada kalabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Umarım sezon sonunu da burada sizlerle birlikte tamamlama fırsatım olur" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un başında çıktığı 51 maçta yaklaşık 2 puan ortalaması yakalayan Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde de ilk iki maçtan galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
