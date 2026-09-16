Thomas Reis, Trabzonspor'un 13. yabancı teknik direktörü

Trabzonspor'un anlaştığı Thomas Reis, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen 13. yabancı futbol adamı oldu.

Reis, bordo-mavili kulübün 59 yıllık tarihinde görev yapacak 45. teknik direktör olarak da kayıtlara geçti.

Yabancı ilk teknik adam olarak 1985-86 sezonunda Alman Jürgen Sunderman ile sözleşme imzalayan Karadeniz ekibinde, Werner Biskup (Almanya), Urbain Braems (Belçika), Georges Leekens (Belçika), Gordon Milne (İngiltere), Hans Peter Briegel (Almanya), Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Hugo Broos (Belçika), Şota Arveladze (Gürcistan), Edde Newton (İngiltere) ve Nenad Bjelica (Hırvatistan) görev yaptı.

4. Alman teknik adam

Reis, Trabzonspor'da Sundermen, Biskup ve Briegel'den sonra görev alacak 4. Alman teknik adam oldu.

En fazla Almanya'dan teknik adamın görev yaptığı bordo-mavili takımda Belçika'dan 3, İngiltere'den 2, Bosna Hersek, Brezilya, Gürcistan ve Hırvatistan'dan 1'er teknik direktör çalıştı.

Yabancı teknik adamlarla şampiyonluk yok

Trabzonspor, tarihindeki 7 Süper Lig şampiyonluğunu da yerli teknik direktörlerle yaşadı.

Bordo-mavililer, Ahmet Suat Özyazıcı ile 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84, Özkan Sümer ile 1978-79 ve 1980-81, Abdullah Avcı ile 2021-22 sezonunda ligde mutlu sona ulaştı.

Doğan dönemindeki teknik direktör

Trabzonspor, Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın kulüp başkanlığı döneminde 6 teknik direktörle anlaştı.

Bordo-mavili takımda sırasıyla Orhan Ak, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke görev yaparken Reis, 6. teknik adam oldu. İhsan Derelioğlu ve Hüseyin Çimşir de geçici olarak takımın başında kısa süreli kaldılar.

Trabzonspor'un teknik direktörleri

Trabzonspor'un kuruluşundan itibaren görev yapan teknik direktörler şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kılman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jürgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biskup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Braems (Belçika), Georges Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Edde Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica (Hırvatistan) ve Thomas Reis (Almanya).

Kaynak: AA