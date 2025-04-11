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Thomas Reis: "Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var"

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası puan ihtiyaçlarına vurgu yaptı. Maçta yaşanan şanssızlıklara değinen Reis, önlerindeki mücadeleye hazırlanmaya çalışacaklarını belirtti.

- Thomas Reis: "Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Acil puanlara ihtiyaçları olduğuna değinen Reis, "İlk yarı şanssız bir gol yedik. İyi defans yaptık. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının hemen başlarında basit bir pas hatasıyla gol yedik. İkinci golden sonra maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ancak olmadı. Peş peşe kaybettiğimiz üçüncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var. Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. İkincisi de Drongelen'in gördüğü sarı kart öncesinde aldığı darbe yüzünden dudağı kanıyordu. Ama aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
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