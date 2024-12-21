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Thomas Reis: "Her puan önemli"

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldıkları karşılaşmanın ardından, aldıkları 1 puanın değerini vurgulayarak, her puanın önemine dikkat çekti.

- Thomas Reis: "Her puan önemli"

SİVAS - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılmalarıyla ilgili, "Bugün sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık 30 puana geldiğimiz için mutluyuz. Her puan önemli. Bugün gösterdiğimiz performanstan memnun değilim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Reis, "Sonuç iki takım içinde kabul edilebilir diyebilirim. Bugün oyuna girmede sıkıntı yaşadık. İlk dakikalarda çok hata yaptık. Bugün takım olarak üst seviyede performans gösteremedik. İlk yarı pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyon paslarını da değerlendiremedik. Bugün sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık 30 puana geldiğimiz için mutluyuz. Her puan önemli. Bugün gösterdiğimiz performanstan memnun değilim" dedi.

Thomas Reis:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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