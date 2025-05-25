Thomas Reis: "Çılgınca bir maçtı sonuçtan mutluyuz"

Thomas Reis: 'Çılgınca bir maçtı sonuçtan mutluyuz'
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor ile oynanan 2-2 berabere biten maçın ardından takımının performansından memnun olduğunu ve gelecek haftaki maçı 'final' olarak nitelendirdi.

- Thomas Reis: "Çılgınca bir maçtı sonuçtan mutluyuz"

TRABZON - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor maçının ardından çılgınca bir maç oynadıklarını ama sonuçtan mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Oldukça zorlu ve tempolu bir maç geçirdiklerini belirten Reis, "Çok çılgınca bir maç oldu açıkçası. Sonuçtan mutluyuz. Maça iyi başladık, kaliteli oyunculara sahip rakip karşısında savunmada zaman zaman zorlandık" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada geçiş oyunuyla gol bulduklarını vurgulayan Reis, "İkinci yarıda ise kolay ve birbirine çok benzeyen goller yedik. Ancak bu gollere rağmen takımın güçlü bir mantalite ortaya koydu. Sezon boyunca bu mücadeleci ruhu gösterdik. Takımım inancını hiç kaybetmedi" dedi.

Aldıkları 1 puanla ligi dördüncü sırada tamamlamayı garantilediklerini belirten Alman çalıştırıcı, "Biz üçüncü olmak istiyoruz. İnanılmaz bir performans sergiledik, bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu. Gelecek hafta sahalarında oynayacakları son maçı "final" olarak nitelendiren Reis, "O maçtan sonra üçüncü mü olacağız, dördüncü mü olacağız göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Taraftarlara da özel bir teşekkür gönderen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Burada bizi yalnız bırakmadılar, tribünlerini tamamen doldurdular. Onların desteğini görmek çok ama çok güzeldi. Final maçında stadyumun dolu olmasını bekliyorum. Umarım hep birlikte güzel bir sonuç alırız ve kutlama yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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