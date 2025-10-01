Thomas Reis: 3 puan almak istiyoruz

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Eğer performansımızı sahada gösterebilirsek kesinlikle 3 puan almak istiyoruz. Alabileceğimizi de düşünüyorum. Grup aşamasında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi ilk haftasında Samsunspor, yarın saat 22.00'de Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bugün Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçan kırmızı beyazlılar son antrenmanını saat 20.00'de Legia Warsaw Municipal Stadyumu'nda yaptı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Thomas Reis, futbolcu Lubomir Satka ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITABİLİRSEK İYİ BİR SONUÇ ALIRIZ

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takım ruhunu sahaya yansıtıp güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi. Thomas Reis, "Takım olarak çok iyi bir yolda olduğumuzu belirtmem gerekiyor. Yaklaşık 10 tane yeni transfer oyuncumuz oldu. Tabii bunların biraz zamana ihtiyaçları olacak adaptasyon anlamında, takıma entegre olma anlamında. Tabii mantalitemizi, felsefemizi onlara aktarma anlamında bu adaptasyon süreci anlamında birazcık zaman ihtiyaçları olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bizlere biraz geç katıldılar. Bugün bizimle birlikte oynayamayacaklar. Tabii sakat olan oyuncularımız var. Onlar da bizimle birlikte oynayamayacaklar ama hali hazırda zaten elimde çok iyi bir takımım var. Güzel bir performans göstermek istiyoruz bugün. O takım ruhunu sahaya yansıtabilirsek kesinlikle iyi bir sonuç olacağımız düşüncesindeyiz. Tabii şu an buradayız. Artık bu maçları televizyondan izlemiyoruz. Bu sebepten dolayı da iyi bir performans göstermek istiyoruz yarın" diye konuştu.

3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ

Legia Vaşova maçından 3 puan almak istediklerini ifade eden Reis, "Elbette yarınki karşılaşma kolay olmayacaktır ama biz buraya puan ya da puanlar almaya geldik. Bizde takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz. Eğer sabırlı ve cesur bir şekilde oynayacak olursak buradan puan veya puanlar ile ayrılmak mümkün olacaktır. Tabii buradaki atmosferle alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Bir karşılaşmasına futbol direktörümüz Fuat Çapa ve hocalarımdan bir tanesi buraya gelip buradaki atmosferi gözlemledi. Kesinlikle çok zorlu bir atmosferde oynayacağımızı söyleyebilirim. Ben ise yaklaşık 12-13 yıl önce maç izlemeye gelmiştim buraya. Çok ateşli bir taraftar olduğunu söyleyebilirim. Tabii her oyuncu böyle bir atmosferde oynamak ister, iyi bir performans göstermek ister. Eğer bunları istediğimiz o performansı gösterebilirsek kesinlikle 3 puan almak istiyoruz zaten. Alabileceğimizi de düşünüyorum. Eğer istediklerimizi sahaya doğru bir şekilde yansıtabilirsek ki iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz grup aşamasına" dedi.

HEDEFİMİZ GRUP AŞAMASINI İYİ BİR SIRADA TAMAMLAMAK

Avrupa hedefleri hakkında da bilgi veren Reis, "Hedefimiz, Avrupa'da alabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Grup aşamasını da çok iyi bir sırada tamamlamak diyebilirim. Tabii Legia gibi bir rakibe karşı kendi evimizde oynamayı tercih ederdik. Sonuç olarak kendi evlerinde oynamış oldukları ateşli bir taraftar olduğu için zorlu bir rakibe haline girebiliyorlar. Ama bu ne benim için ne de takımım için bir sorun değil. Ben de baskıyı seven bir hocayım. Önümüzde oynamamız gereken bir 90 dakika var. İyi bir performans göstermek istiyoruz. Ama her şeyden önce o inancı ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.

Polonya ligini iyi bildiğini ifade eden Samsunsporlu futbolcu Lubomir Satka ise, "Burada daha önce yaklaşık 4 sene kadar oynadım ve Legia Varşova'ya karşı da oynadım. 4 sene boyunca oynadım. Kesinlikle zor bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Tarih anlamında da çok çok uzun bir tarihe sahip bir kulübe karşı oynayacağız. Mutlaka çok güzel bir ambiyans, çok zorlu bir taraftar desteğiyle birlikte çok zorlu bir atmosfer bizi bekliyor olacaktır. Hocamızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda biz de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Takım arkadaşı Van Drongelen ile çok uyumlu olduklarını ifade eden, Satka, "Rick'le olan ilişkinle alakalı açıkçası birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Birbirimizi çok çok iyi tanıyoruz. Çünkü uzun süredir birlikte oynuyoruz. Benim saha içerisinde nasıl davranacağımı o biliyor. Onun nasıl davranacağını da ben biliyorum. O bana göre biraz daha fazla agresif. Ben ise biraz daha sakin olan bir oyuncuyum. Açıkçası birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Tony'de sadece bizler değil, Tony'de bize katıldığı yeni transfer. Kesinlikle takıma kalite sağlayacağı düşüncesindeyim. Van Drongelen ile hem saha içinde hem saha dışında ilişkim çok çok iyi" diye konuştu.

ZOR BİR KARŞILAŞMA BİZİ BEKLİYOR

Yarınki maçın kolay geçmeyeceğini belirten Satka, "Legia'nın oynamış olduğu maçlarına baktığımızda kendi evlerinde oynamış oldukları takımlara karşı göstermiş oldukları performans, dışarıda oynamış oldukları performans da biraz farklı. Kendi evlerinde inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Tabii onların itici gücünü de arkalarına alarak, taraftarlarının desteklerini alarak inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye ile kıyaslayacak olursak bu ambiyansı biraz daha organizeler diyebiliriz. Taraftar desteği anlamında çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Elbette ki kolay olmayacaktır. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama her şeyden önce sonuç olarak biz 11'e 11 oynadığımız müddetçe kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız" dedi.