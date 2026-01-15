Haberler

Milli kayakçı Thomas Kaan Önol Lang, 2026 Kış Olimpiyatları vizesi aldı

Güncelleme:
Alp disiplini kayakçı Thomas Kaan Önol Lang, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda erkekler slalom ve büyük slalom kategorilerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Erzurum'daki seçme yarışlarında başarılı olan Thomas Kaan, milli takımda yer alan diğer rakiplerini geride bıraktı.

Alp disiplini kayakçı Thomas Kaan Önol Lang, erkekler slalom ve büyük slalom kategorilerinde Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Alp disiplini kayak branşında Türkiye'ye verilen birer kotayı kadınlarda Ada Hasırcı'nın alması sonrası erkeklerde milli formayı giyecek isim de belli oldu.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre Erzurum'da yapılan olimpiyat seçme yarışları sonucu Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana'nın önünde yer alan Thomas Kaan, Milano-Cortina 2026 biletini elde etti.

Thomas Kaan, 6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek oyunlarda erkekler slalom ve büyük slalom kategorilerinde yarışacak.

