THF'nin 48. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) 48. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kuruluş etkinlikleri kapsamında federasyonun kurucu başkanı merhum Yaşar Sevim, Karşıyaka mezarlığındaki kabri başında anıldı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen törende ise Yaşar Sevim ile 1976 yılında Almanya'nın Kamen kentine eğitime giden ekipte yer alan, THF'nin kuruluşu ve gelişimine katkılarında bulunan isimlerden Mahire Sevim, Erhan Bayramoğlu, Ahmet Sarıyer, Gülşen Bilir, Mehmet Bilir ve Sırrı Özşen'e plaket verildi.

THF Başkanı Uğur Kılıç, hentbol ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "48 yıl önce büyük fedakarlık ve tutkuyla çıkılan bu yolda Türk hentbol kültürünü nesilden nesile aktarmaya, herkese tanıtmaya, üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Sporumuzu hak ettiği konuma getirmek ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışma ve üretme zamanı. Şimdi hentbol tutkusunu ülkemize yayma zamanı. Bu anlamlı gün de yeni 2024 yılında hentbolumuzun iletişiminde 'Hentbol Senin' sloganını kullanacağımızı da duyurmak istiyorum. Çünkü hentbol senin tarihin, hentbol senin geleceğin, hentbol senin tutkun, hentbol senin ailen. Çünkü hentbol sensin. Çünkü hentbol senin." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından THF Veteran Hentbol Kurulu tarafından oluşturulan karma takımlar maç yaptı.