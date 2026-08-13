THF Başkanı Erdoğan'ı Kupaya Davet Etti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 25-26 Ağustos tarihlerinde Ankara'da ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'na davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çebi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde Çebi, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın davetiyesini Erdoğan'a takdim etti.

Görüşmede Çebi, THF tarafından hayata geçirilen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA