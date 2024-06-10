The Sun gazetesi: Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etmeyi istiyor, ancak yıldız futbolcu, Jose Mourinho ile çalışmak istemiyor

Fenerbahçe, Manchester United'dan Mason Greenwood'u transfer etmeyi planlıyor, ancak Greenwood, Jose Mourinho ile çalışmak istemiyor.

İspanyol kulübü Getafe'deki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Greenwood'un geleceği belirsiz durumda. Haftalık £75,000 maaşlı forvetle birkaç Premier Lig kulübü ve Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli ve Juventus gibi yabancı kulüpler ilgileniyor.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinden sonra, Fenerbahçe, yaklaşık £50 milyonluk bir teklifle Greenwood'u transfer etmek için yarışa girdi.

Bir kaynak, "Fenerbahçe, Mason ile ilgileniyor. Onun kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorlar ve Mourinho'nun menajer olması onun için çekici olabilir," dedi. Mourinho, Greenwood'a Old Trafford'daki dönemde şans vermişti.

2018'de, Mourinho 16 yaşındaki Greenwood'u kulübün ABD'deki sezon öncesi turuna seçmişti. Eski United orta saha oyuncusu Nicky Butt, Mourinho'nun Greenwood'u 15 yaşındayken geleceğin yıldızı olarak belirlediğini anlatmıştı.

Greenwood, Ocak 2022'de tecavüze teşebbüs ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak savcılar tüm suçlamaları düşürdü. Kulüp içi incelemenin ardından, United yöneticileri Greenwood'un başka bir yerde oynamasına karar verdi.

Geçen Eylül ayında Getafe'ye kiralık olarak katıldı ve burada 36 maçta on gol ve altı asistle sezonun oyuncusu seçildi.