Haberler

The Bodrum Cup komitesi, 1989’dan beri süren yarış için Vali Akbıyık’ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
The Bodrum Cup komitesi, 1989’dan beri süren yarış için Vali Akbıyık’ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve The Bodrum Cup komitesi, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı ziyaret etti. Ziyarette 1989’dan bu yana süren The Bodrum Cup’ın hazırlıkları konuşuldu; Vali Akbıyık ahşap yat mirasının korunması ve spor turizminin Muğla’ya katkısını vurguladı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, The Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ile Organizasyon Komitesi Üyeleri Ali Çakır, Deniz Sezgün ve Fikret Hıdır, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

1989 yılından bu yana aralıksız sürdürülen, Akdeniz'in en prestijli deniz festivali ve yelken yarışlarından olan The Bodrum Cup'ın hazırlıkları ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, bölgenin asırlık denizcilik geleneğini yaşatan ve yerli üretim ahşap yatların uluslararası sularda tanıtılmasını sağlayan organizasyonun detayları hakkında istişarelerde bulundu.

Geleneksel gulet ve tırhandil ahşap yat yapım mirasının korunarak geleceğe aktarılmasının önemini, spor turizminin Muğla'nın uluslararası marka değerine ve bölge ekonomisine sunduğu katkıyı belirten Vali Akbıyık, organizasyon komitesi üyeleri başta olmak üzere tüm heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Fuat Oktay'dan Filistin mesajı: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür

Dünyaya seslendi: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti

Denizden hazine çıktı! Hemen oraya koştu
Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi

Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

Meğer onu Türkiye'ye Acun getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi