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TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nda Bodrum Golf Kulübü şampiyon oldu

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Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun A kategorisi 4. ve son ayağı, İstanbul'da bulunan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı. Bodrum Golf Kulübü takımı, toplamda 58 puanla birinci olarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun A kategorisi 4. ve son ayağı, 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bulunan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı.

TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 4. Ayak müsabakasında, A kategorisinde Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü'nden oluşan 9 takımın bulunduğu turnuvada 72 oyuncu sahaya çıktı.

Oluşturulan Genel Klasman tablosuna göre; A kategorisinde Bodrum Golf Kulübü takımı toplamda 58 puanla birinci, Ankara Golf Kulübü takımı toplamda 52 puanla ikinci, Cullinan Golf Kulübü takımı toplamda 52 puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Bodrum Golf Kulübü takımı elde ettiği bu puanla turnuvanın en iyi derecesini yaparak, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu A kategorisi şampiyonu oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini TGF Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Recep Turan takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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