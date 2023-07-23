TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak B Kategorisi Müsabakaları Sonuçlandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. Ayak B kategorisi müsabakaları, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara'da oynandı.

Regnum Golf & Country Club Ankara'da düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak müsabakasında B kategorisinde; Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü sporcularının bulunduğu 13 takımdan 104 oyuncu sahaya çıktı.

Oynanan iki günün ardından Mehmet Dinçsoy, Ziya Ohri, Atay Maç, Ahmet Atay, Cengiz Topbaş, Ali Doruk Börekçi, Hasan Avcıbaşıoğlu, Salih Kartal, David Christopher Quintela ve Kani Özsoy'dan oluşan Regnum Golf Country Ankara Kulübü takımı toplamda 424 stableford skorla birinci oldu. Bülent Özgür, Engin Aksoy, Murat Bayrak, Mehmet Klavuz, Edip Soyak, Mehmet Saraçoğlu, Hakan Güleç ve Sinem Saraçoğlu'dan oluşan İstanbul Golf Kulübü takımı toplamda 414 stableford skorla ikinci, Mehmet Bingöl, Hakan Kaya, Turan Mutlu, Yağmur Doğan, Çağrı Türköz, Kürşad Aydınatay, Orhan Hallik, Ahmet Bozkurt, Altuğ Bayram ve Miraç Mollaoğlu'ndan oluşan Ankara Golf Kulübü takımı toplamda 412 stableford skorla üçüncü oldu.

Ayrıca, Regnum Golf & Country Club Ankara'da düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak B kategorisi müsabakasının final raundunda, Cullinan Golf Kulübü'nden Ramazan İnce 17. çukurda 157 metreden yaptığı vuruşla topu deliğe sokarak "hole in one" yaptı.

Toplam dört ayaktan oluşan turnuvada, oynanan her ayağın ardından puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak. - İSTANBUL