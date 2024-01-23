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TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Sonuçlandı

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Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2024 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarında elemeyi geçen sporcular belli oldu.

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun (TGF) 2024 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarında 2 raund sonunda elemeyi geçip TGF Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanan sporcular belli oldu.

TGF Türkiye Golf Turu elemelerinin, 21-23 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'teki Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan Golf Sahası'nda oynanması planlanan müsabakalarının ilk raundu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 3 raund üzerinden oynanması planlanan 2024 TGF Türkiye Golf Turu seçmeleri, iptal edilen ilk raundu nedeniyle, 2 raund üzerinden değerlendirildi.

Seçme müsabakalarında çeşifli kulüplerden 22'si erkek, 40 sporcu sahaya çıktı.

TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarını TGF Milli Takımlar Baş Antrenörü Keith Coveney ve milli takım antrenörleri Gencer Özcan ile Çağatay Ural yakından takip etti. 2 gün oynanan müsabakalar sonunda elemeyi geçen sporculardan kızlarda, Kemer Golf Kulübü sporcularından Lara Sorguç, Aylin Evyap, Ataşehir Golf Kulübü'nden Ada Zorbozan, Kemer Golf Kulübü'nden Ada Narin, Regnum Golf Kulübü'nden Fatma Gül Kuş, Bodrum Golf Kulübü'nden Aida Tepe, Klassis Golf Kulübü'nden Duru Taşkın, Ankara Golf Kulübü'nden Erin Neva Yeniçelik, Carya Golf Kulübü'nden Fatma Kuş (Wild Card), Klassis Golf Kulübü'nden Paris Nil Çalık (Wild Card) oldu.

Erkeklerde ise Olympos Golf Kulübü'nden Muhsin Aras Biçer, Ataşehir Golf Kulübü'nden Tuna Şahin, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez, Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir, Klassis Golf Kulübü'nden Efe Sargın, Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam, Kemer Golf Kulübü'nden Sarp Saraçoğlu, Ankara Golf Kulübü'nden Berke Tunca, Kemer Golf Kulübü'nden Tunç Aslan, Ankara Golf Kulübü'nden Fırat Genelioğlu, Kemer Golf Kulübü'nden Ali Rıfat Evyap, Bodrum Golf Kulübü'nden Rüzgar Turgun (Wild Card), 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden Dara Muhammed Saf (Wild Card) 2024 TGF Türkiye Golf Turu ayaklarına katılmaya hak kazandı.

TGF Türkiye Golf Turu'nda bu yıl katılımcı sayısı her kategoride en fazla 18 erkek ve 18 kadın sporcu ile sınırlandırılacak. 2024 TGF Türkiye Golf Turu toplamda 8 ayak, her ayak da 3'er raund oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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