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TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak Müsabakası Antalya'da Başladı

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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak müsabakası, Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyona 13 golf kulübünden 36 sporcu katılıyor. TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak müsabakası yarın oynanacak ikinci raund müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak müsabakası, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyona 13 golf kulübünden 36 sporcu katılıyor.

TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak müsabakası yarın oynanacak ikinci raund müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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