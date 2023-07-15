TGF 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası Sonuçları

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası, İstanbul Silivri'de bulunan TGF Silivri Golf Sahası'nda oynandı. Müsabaka öncesi düzenlenen törende, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin manevi hatırası için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşımız okundu. Turnuvada erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren oyuncular belirlendi.