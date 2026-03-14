TFSKD Kayseri Şubesi iftarda bir araya geldi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi, futbol paydaşlarıyla birlikte düzenledikleri iftar programında bir araya geldi. Başkan Safa Menderes Civek, katılanlara teşekkür ederek Ramazan bayramı temennilerinde bulundu.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Kayseri Şubesi iftarda bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Saha Komiserleri ve davetliler katıldı. TFSKD Kayseri Şube Başkanı Safa Menderes Civek yaptığı açıklamada, " Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubemiz öncülüğünde, Futbol İl Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanlığı, ASKF ve Tertip Komitesi üyeleri, sağlık personelleri, Saha Komiseri üyeleri ile iftar programında bir araya geldik. Birliktelikte amatör futbolun bütün paydaşlarının bir arada olması bizleri çok mutlu etti. Kayseri'de bu birliktelikleri spor camiasının tüm paydaşlarını bir arada tutan ASKF Başkanımız Mutlu Önal'a, bütün spor paydaşları olan taban birliklerine ve ekiplerine teşekkür ederiz. Bu vesile ile yaklaşan Kadir gecesinin hayırlara vesile olmasını diler, hayırlı ve kolay bir şekilde Ramazan bayramına ulaşılmasını dilerim. İftar programımıza katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı

İran BM'deki kararın intikamını böyle aldı
Haberler.com
500

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç sonu hayatının şokunu yaşadı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti