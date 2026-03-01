Haberler

TFFHGD Kayseri Şubesi yeni Başkanı İbrahim İmrağ oldu


Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan İbrahim İmrağ seçildi. 45 üyenin katıldığı genel kurulda, İmrağ 25 oy alarak başkanlık görevini üstlendi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi'nin gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulu sonrasında yeni başkan İbrahim İmrağ oldu.

TFFHGD Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu Sümer Amatör Evi'nde yapıldı. Yapılan Olağan Genel Kurulda 3 aday yarıştı. 45 üyenin 41'i katılım gösterirken kullanılan 41 oyun 25'ini İbrahim İmrağ, 10'unu Abdullah Turaç ve 6'sını ise Aydoğan Mantar aldı. Başkan adayları Abdullah Turaç ve Aydoğan Mantar'ın önünde 25 oy alarak yeni başkan seçilen İbrahim İmrağ, TFFHGD Kayseri Şubesi yeni başkanı oldu. Yapılan Olağan Genel Kurulun ardından yeni yönetim ve denetim kurulu şu şekilde;

Yeni Yönetim Kurulu Asil: İbrahim İmrağ (Başkan), Mert Han Uyruk, İsmail Sakar, Mustafa Kalaycı, Caner Kalem

Yönetim Kurulu Yedek: Esat Sabuncu, Mert Karslı, Pınar Çolak, Mehmet Atmaca, Emre Okan Doğan

Denetleme Kurulu Asil: Ömer Hürcan Yücel, Hatice Kürkçüo, Mustafa Emre Doğruer

Denetleme Kurulu Yedek: Uğur Almaz, Ahmet İnci, Buse Özgül - KAYSERİ




