Üye Girişi
Haberi Paylaş
TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, PFDK'ye sevk edildi

TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, PFDK'ye sevk edildi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Arıcı'nın medyaya yaptığı açıklamalarda sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Abdurrahman Arıcı Türkiye Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title