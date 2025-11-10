Haberler

TFF, Zorbay Küçük'ün İdari Tedbirini Kaldırdı

TFF, Zorbay Küçük'ün İdari Tedbirini Kaldırdı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün dosyasını inceleyerek idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün dosyasını incelediğini ve idari tedbirin kaldırılarak yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
