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TFF Yönetim Kurulu'nda Yeni Görev Dağılımı

TFF Yönetim Kurulu'nda Yeni Görev Dağılımı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımını belirledi. Mecnun Otyakmaz A Milli Takım Sorumluluğu'nu, Zehra Neşe Kavak FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu'nu, Mustafa Temel Bozbağ ise Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğu'nu üstlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımı yapıldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır. Başkan vekili, icra kurulu üyesi, dış ilişkiler ve sağlık işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zehra Neşe Kavak, FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu'nu da üstlenecektir. Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğu'nu da yürütecektir." denildi.

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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