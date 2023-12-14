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"TFF'ye güveniyor musunuz?" sorusuna Dursun Özbek'ten sert tepki: Kabul etmiyorum

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ''Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz?'' sorusuna ''Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. ''Güveniyor musunuz?'' sorusunu kabul etmiyorum'' şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, hakem Halil Umut Meler'e saldırı ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"HALİL UMUT MELER EN KARİYERLİ HAKEMİMİZ"

MKE Ankaragücü maçında saldırıya uğrayan Halit Umut Meler'in hakemliği bırakmaması gerektiğini söyleyen Dursun Özbek "Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar" ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMİYORUM"

Özbek, kendisine sorulan "Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz?" sorusuna sert tepki göstererek "Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. "Güveniyor musunuz?" sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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