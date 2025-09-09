TFF ve Bi Kanal'dan 2. ve 3. Lig için önemli yayın anlaşması

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında 2'nci ve 3'üncü Lig naklen yayın anlaşması imzalandı. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkanvekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kalyoncu, TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Anlaşmanın alt lig kulüpleri için yeni bir gelir kalemi oluşturacağına dikkat çeken TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "İlk kez 2'nci ve 3'üncü Lig maçları için ihale açıldı. İhaleyi ligimizin değerine inanan Bi Kanal kazandı. 2'nci ve 3'üncü Lig'deki tüm maçlar 2 yıl boyunca yayınlanacak. Kulüplerimize yeni bir gelir kalemi oluşturacak. Taraftarlar da takımlarının her maçını izleme imkanı bulacak. Bu da mutluluk verici bir gelişme. Maç haftalarında 48 karşılaşma canlı yayınlanacak. 500'ü sahada olmak üzere 700 personel sahada yer alacak. Liglerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız bu anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun. Kulüplerin güçlü olmasının yolu sağlam mali yapıdan geçiyor. Yerel ve ulusal rekabetin üst düzeye çıktığı günümüzde kulüplerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

'TÜM BU ÇALIŞMALARIMIZIN ORTAK AMACI TÜRK FUTBOLUNU DAHA REKABETÇİ VE GÜÇLÜ HALE GETİRMEKTİR'

Yapılan tüm çalışmaların ortak amacının Türk futbolu daha rekabetçi hale getirmek olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Yayın anlaşmaları kulüplerimizin güçlenmesini, yatırım yapabilmesini ve geleceğe dair planlarını sağlam temeller üzerine oturtmalarını sağlayacak en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Her kademeye yapacağımız yatırımların bizi hedefimize taşıyacağına, güçlü liglerden çıkacak yıldızların yarınlarımızı aydınlatacağını biliyoruz. Hedefimizi her ligimizin güçlü bir yapıya kavuşmasıdır. Bu işbirliği takımlarımızın elini rahatlatacaktır. Tüm bu çalışmalarımızın ortak amacı Türk futbolunu daha rekabetçi ve güçlü hale getirmektir. Kulüplerimize, sporcularımızla ve paydaşlarımızla birlikte aynı hedefe yürüdüğümüzde geleceğin başarı hikayelerini beraber yazacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

BİLAL KALYONCU: ANADOLU'NUN FUTBOL CENNETİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Yeni bir yayıncı kuruluş olduklarını ve yayınlarına rekorlarla başladıklarına dikkat çeken Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kalyoncu, "Çok zor bir yükün altına girdiğimizin farkındayız. Anadolu'nun futbol cenneti olduğuna inanıyoruz. Bunun da gerekli değeri görmesi açısından Türkiye Futbol Federasyonu'nun açtığı yolda bu yayın ihalesini aldık. Yeni bir yayıncı kuruluşuz. Yayınlarımıza rekorlarla başladık. Geçen hafta 48 maç aynı anda yayınlandı. Çok ciddi bir saha operasyonu gerçekleştirdik. 60'a yakın şehir temsil ediliyor. 30 milyon insanın etkileşimi mevcut. Aidiyet, kimlik açısından şehir takımlarının görünürlüğünün artmasını istiyorlar. TFF bu talebi karşılayarak önemli bir işe imza attı. 85 milyon + KDV gibi bir rakamla ihale kazanıldı. Anadolu'da yaşanacak güzel futbolun yanında olmak istiyoruz. Bize inanan destek veren TFF'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah güzel bir yayıncılık sezonunda 2 sene beraber olacağız. Bu konunun yaygınlaşması, dünyada Türklerin çok yaşadığı Avrupa'da, Türk futbolunun tüm dünyada görülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.