TFF, Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ve 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA