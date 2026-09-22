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TFF, Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı

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TFF, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı. 26 Eylül'de Miskolc'te Ukrayna, 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan maçı öncesi 2 oyuncu çıkarıldı.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ve 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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