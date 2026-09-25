TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Türkiye Kupası itirazını oy birliğiyle reddetti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin itirazının incelendiği belirtildi.

Yapılan müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığının anlaşıldığı ve itirazın oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

Daha önce TFF'nin aldığı karar doğrultusunda Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu veya yabancı uyruklu futbolcuların, Türkiye Kupası müsabakalarında oynatılabileceği duyurulmuştu.

Galatasaray da 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla bu karara tepki göstermişti.

Kurul, ayrıca taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 280 bin lira para cezasının da onadı.

Kaynak: AA