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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Foti ve Zufic'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Foti ve Zufic'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti
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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in Galatasaray derbisinde yaşanan lardan dolayı aldığı 4 maç men cezalarına yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ismin de cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in aldığı 4 maç men cezalarına ilişkin yaptığı itirazı kabul etmedi.

CEZALARI ONANDI

Kurul, iki ismin de Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı aldığı 4 maç men cezalarını onadı. Foti ve Zufic, Fenerbahçe'nin; Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK ile oynayacağı maçlarda kulübede olamayacak.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Foti ve Zufic'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti

TFF TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in PFDK'nın 05.04.2025 tarih ve E.2024-2025/992 – K.2024-2025/1227 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Salvatore Foti'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Sandro Zufic'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Göstermelik itiraz göstermelik ret. Bunlarınki danışıklı döğüş ve tamemen aldatmaya yönelik boş beleş işler..

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Haber Yorumlarıhas02besni:

tff istifa İSTİFA istifa ………,,,,TFF

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