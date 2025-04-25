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TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'a Cezaları Onadı

TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'a Cezaları Onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 2 milyon TL para cezası ve Başkan Serdal Adalı'ya uygulanan 1 milyon 800 bin TL ceza ile 54 gün hak mahrumiyetini onayladı. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a verilen cezalar ise kaldırıldı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya verilen cezaların onandığını açıkladı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş divan kurulunda yapılan ve kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle verilen 2 milyon TL para cezasına ilişkin yapılan itirazın reddedildiği ifade edildi. Başkan Serdal Adalı'ya ise divan kurulu toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle verilen 1 milyon 800 bin TL ve 54 gün hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıklandı.

Öte yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a verilen cezaların kaldırıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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