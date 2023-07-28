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TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un Vefatı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Artuç Ceza Dairesi Yargıtay Spor Haberler

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