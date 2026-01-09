TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezalarını onayladı. 78 futbolcunun itirazları reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 78 futbolcuya verilen 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 78 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor