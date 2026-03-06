Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ayrıca Erzurumspor FK da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle kurula gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ise "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle kurula gönderildi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat