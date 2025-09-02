TFF, Süper Lig ve 1. Lig'den 19 Kulübü Disiplin Kuruluna Sevk Etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8, 1'inci Lig'den ise 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 4'üncü haftasında yaşanan ihlaller nedeniyle Galatasaray ve Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat', Fenerbahçe 'saha olayları' gerekçesiyle kurula gönderildi.

Trabzonspor ve Samsunspor hem 'çirkin ve kötü tezahürat' hem de 'saha olayları' sebebiyle, Konyaspor 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle, Gençlerbirliği 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'usulsüz seyirci alınması' gerekçesiyle, Kocaelispor ise 'saha olayları' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, 'talimatlara aykırı hareket' ve 'hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti' sebebiyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

1'nci Lig'de ise Ümraniyespor 'saha olayları', Çorum FK 'çirkin ve kötü tezahürat', Amed Sportif Faaliyetler 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması"' nedeniyle disipline gönderildi. Sarıyer – Erzurumspor FK maçında ev sahibi Sarıyer 'çirkin ve kötü tezahürat' ile 'talimatlara aykırı hareket', Erzurumspor FK ise 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle sevk edildi. Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız 'hakaret' sebebiyle tedbirli, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve kulüp görevlisi Aykut Bozoğlu ise 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Vanspor Başkanı Erol Temel 'talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket', kulüp idarecisi Gökhan Hanoğlu 'talimatlara aykırı hareket' ve 'hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdit' sebebiyle tedbirli olarak, kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi ve antrenör Ege Parlak ise 'talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

Sakaryaspor 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'usulsüz seyirci alınması' gerekçesiyle; kulüp idarecisi İsmail Yıldız ise 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Manisa FK idarecisi Emre Barış Yıldız, Iğdır FK idarecisi Onur Girdap ve Pendikspor görevlisi Ali İlhan Sunar da 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

Öte yandan Emre Gökdemir, Keçiörengücü 'çirkin ve kötü tezahürat', kulüp görevlisi Yusuf Güçlü ise 'hakaret' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.