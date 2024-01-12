TFF, Süper Lig VAR hakemi sayısını artırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi birtakım değişiklikler yaptı. Buna göre 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı, sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde MHK tarafından değişiklikler yapıldı. Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

Algoritma ile yapılan dijital atama her maça 3 hakem önerecek

2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek. - İSTANBUL