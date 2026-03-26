PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi kulüplere taraftarlarının kötü tezahüratları ve diğer ihlaller nedeniyle çeşitli para cezaları ve tribün kapama cezaları verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon lira para ve kısmi tribün kapama cezası verdi.

Aynı sebeple Kayserispor'a kısmi tribün kapama cezası uygulayan kurul, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı ise sarı-kırmızılılara 480 bin lira para cezası kesti.

Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 2 milyon 500 bin, saha olayları sebebiyle de 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 720 bin lira para cezası uygulayan kurul, siyah-beyazlılara da kısmi tribün kapama cezası verdi.

PFDK, Kasımpaşa'ya da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 400 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası kesti.

Öte yandan Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Kranevitter, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 lira para cezası aldı.

Kaynak: AA / Süha Gür
