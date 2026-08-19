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TFF'den Ebubekir Uçar için saygı duruşu

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TFF, trafik kazasında vefat eden Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar anısına 21-24 Ağustos'taki tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı; dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta vefat eden çalışma arkadaşımız Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.

Kaynak: AA
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