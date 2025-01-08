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Yabancı hakem kararı sonrası akıllara Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri geldi

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TFF, Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını duyurdu. Bu karar sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek" şeklindeki sözleri gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Süper Lig için oldukça önemli kararlar alındı. TFF'den yapılan resmi açıklamada son günlerde gündemde olan 'Yabancı VAR' uygulamasına geçileceği açıklandı. Çok konuşulan bu karar sonrası akıllara TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri geldi.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Hacıosmanoğlu aylar önce katıldığı bir programda, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim; ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Yabancı hakem kararı sonrası akıllara Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeko:

Bu ülkede dansöz çokkkkk.....fenevin emrini yerine getiriyor işte.....alayınız gelin Şampiyon GALATASARAY kudurun mayıslar bizimdir

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Haber YorumlarıVeysel null:

Geçen sezon yine yabancı hakem geldi zaten biz Galatasaray lıların istedigi birşey bu. Sonuç febe haksız bir şekilde aldığı penaltıları artık alamamaya başladı ve şampiyonluk yarışından koptu. :) :) Bunlar o kadar cahil varlıklar ki gerçekten çok garip. Hakem desteği almasına rağmen de yaygara koparan bunlar. Yine HAKEM DESTEĞİNE RAĞMEN ŞAMPİYON OLAMAYAN YİNE BUNLAR. VALLAHİ HAYRET EDİYORUZ. ;) ;) HAHAHAHAHAHA

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

ziyaaaa mafya yalincocugunun masasi

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Haber YorumlarıSert Adam:

Bir zamanlar birilerinede züppe demisti. Bir zamanlar birilerine 2010-2011 sezonunda birileri sike yapti demisti ve hatta inkar eden bilmem nedir demisti. Simdi ?

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