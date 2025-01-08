Yabancı hakem kararı sonrası akıllara Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Süper Lig için oldukça önemli kararlar alındı. TFF'den yapılan resmi açıklamada son günlerde gündemde olan 'Yabancı VAR' uygulamasına geçileceği açıklandı. Çok konuşulan bu karar sonrası akıllara TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri geldi.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Hacıosmanoğlu aylar önce katıldığı bir programda, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim; ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.