TFF, Mert Kömür'ü A Milli Takım'a kazandırmak için harekete geçti

Bundesliga takımlarından Augsburg forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyunucusu Mert Kömür, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Hem Almanya hem de Türkiye pasaportu bulunan ve hangi milli takımı seçeceği merak konusu olan genç futbolcu, her iki ülkenin federasyonu da harekete geçti.

TFF, EVİNE KADAR GİTTİ

Bild'de yer alan habere göre, iki federasyon da 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Haberde, 2019 yılından Alman ekibinde forma giyen Mert'in giderek daha değerli hale geldiği ve Türkiye ile Almanya futbol federasyonlarının dikkatini çektiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin genç yıldızı evinde ziyaret ettiği ve kendisine A Milli Takım için bir gelecek sunduğu aktarıldı. Kenan Yıldız gibi Mert Kömür'ün de Türkiye Milli Takımı'na kazandırılması için çalışmaların sürdüğü bilgisi yer aldı.

ALMANLARIN ÖNCELİĞİ U21

Alman Futbol Federasyonu (DFB) ise Mert Kömür'ü kaybetmek istemediği ve genç oyuncuya öncelikle U21 takımında forma şansı vermeyi düşündüğü ifade edildi. Augsburg yetkililerinin de Mert Kömür'ün önemini çoktan fark ettiği ve 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesini erkenden uzatmayı planladığı bildirildi.

MERT'İN SEZON PERFORMANSI

Mert Kömür, bu sezon Augsburg formasıyla 19 maça çıktı. Mert, bu karşılaşmalarda 729 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki on numaranın Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.